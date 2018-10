MARN: Más de 300 negocios que venden licor funcionan en el Centro Histórico de Quetzaltenango

Por Erick Colop |

Según el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), en el Centro Histórico de Quetzaltenango funcionan al menos 300 ventas de licor (bares y tiendas de consumo diario).

Leonel Estrada, técnico del MARN, explicó que una cantidad considerable de estos negocios no cumple con los requisitos de ley.

“Esperamos instrucciones de Gobernación Departamental y de la Municipalidad de Quetzaltenango para coordinar operativos para verificar el funcionamiento de estos comercios”, dijo Estrada.

Las autoridades han iniciado acciones para evitar la proliferación de ventas clandestinas de licor, debido a que, según estudios, esto ha provocado un incremento de violencia, en específico, en el Centro Histórico.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.