MARN inspecciona desfogue de agua residual cerca de área de lavado de verduras

Por Oswaldo Cop |

Personal del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) de Quetzaltenango desarrolla inspecciones en Almolonga, el objetivo es constatar si existe un desfoque de aguas residuales cerca de un área donde se lavan verduras.

Personal del MARN desarrolla una verificación, debido a que por unos trabajos de un proyecto de alcantarillado en el municipio, se detectó la situación.

“Las prácticas continúan de parte de los agricultores que lavan las verduras en el río, muy cerca al desfogue de aguas servidas”, explica Leonel Estrada, técnico del MARN.

Técnicos del MARN refieren que está acción puede poner en riesgo la salud de quienes consumen estos productos.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.