Marco Pappa es nuevo jugador del CSD Xelajú MC

Foto portada (Marco Pappa jugando para el equipo del Seattle Sounders de la MLS).

Quetzaltenango. El volante nacional de 30 años, Marco Pablo Pappa Ponce, es nuevo jugador del subcampeón nacional, CSD Xelajú MC. Esta noche se confirma la incorporación, luego que el jugador y directivos altenses sostuvieran reunión por más de tres horas.

En la reunión lo más fácil de definir fue el tema económico. Al jugador se le habría condicionado en clausulas especificas, respecto al comportamiento y disciplina que tiene que mantener en “El Rebaño”.

Pappa se vinculó al Municipal en el 2004, con 15 años de edad. En el 2008 firmó con el Chicago Fire de la MLS, luego en 2012 fichó con el Heerenveen de Holanda, en 2014 regresó a los Estados Unidos a jugar con el Seattle Sounders.

En 2017 regresó a Municipal. Aunque recién fue presentado en conferencia de prensa con Deportivo Petapa nunca llegó a jugar ni a ser inscrito como jugador perico, por lo que podrá jugar vestido de superchivo el resto de la temporada.

El volante tendría este martes su primer entreno con el equipo altense en el estadio Mario Camposeco, a las 11 horas ha sido anunciada una conferencia de prensa por parte del departamento de comunicación del “Rebaño”, ahí será presentado ante los medios de comunicación. Aún no debutará en el partido que Xelajú sostendrá este miércoles ante Chiantla, lo haría hasta el partido de Copa programado para la semana próxima ante Deportivo San Pedro.

