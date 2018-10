Manuel Rodas inicia este martes la defensa de su título

Este martes inicia la 58 edición de la Vuelta Ciclística a Guatemala, donde participan 19 equipos, doce nacionales y siete extranjeros.

Manuel Rodas, de La Esperanza, Quetzaltenango, corredor de Decorabaños, sale con la misión de defender el título obtenido el año pasado.

Algunos de los equipos extranjeros son de México, Colombia y Estados Unidos, y para este año sobresale la participación de Amílcar Méndez, quien correrá con el equipo de la Asociación de Ciclismo de Quetzaltenango.

Amílcar es hijo de Alberto Fermín Méndez, originario de La Esperanza, quien ganó la vuelta en el 2000 y era el último campeón guatemalteco, hasta el año pasado que triunfó Rodas.

Xela fuera de la 58 Vuelta Ciclística

La Federación Guatemalteca de Ciclismo dio a conocer el calendario de las diez etapas de la edición 58 de la Vuelta Ciclística a Guatemala.

La fiesta del pedal será del 23 de octubre al 1 de noviembre, y es una de los eventos deportivos más importantes del continente.

Para este año, la Federación de Ciclismo no contempló el cierre ni paso de ninguna etapa en la ciudad altense.

El único paso de los ciclistas en el departamento de Quetzaltenango será el domingo 28 de octubre, en la etapa 6, que será un circuito entre Totonicapán y Salcajá, con meta en este último.

Desde hace tres años no se desarrolla la conocida “Etapa reina”, que salía desde Retalhuleu y finalizaba en Quetzaltenango.

