Manuel Rodas gana la contrarreloj de la quinta etapa de la 58 Vuelta a Guatemala

Fotos Prensa Libre.

Retalhuleu. Este sábado tuvo lugar la quinta etapa de la edición 58 de la Vuelta a Guatemala, con un recorrido de 33.5 kilómetros en contrarreloj individual entre Champerico y San Sebastián Retalhuleu. El actual campeón, el quetzalteco Manuel Rodas triunfó en su especialidad y se llevó el primer lugar en la etapa, además estar en el segundo lugar del podio en la clasificación general a 18 segundos del líder (su compañero Alfredo Ajpacajá).

| CLASIFICACIÓN ETAPA V |

1) Manuel Rodas (Decorabaños Xela) con 00:44:39.

2) Alfredo Ajpacajá (Decorabaños Xela) A 00:01:18 de Rodas.

3) Alder Torres (Hino Guatemala) A 00:01:22 de Rodas.

| CLASIFICACIÓN GENERAL |

1) Alfredo Ajpacajá (Decorabaños Xela) con 11:29.34

2) Manuel Rodas (Decorabaños Xela) a 00:00:18 de Rodas.

3) Alder Torres ( Hino Guatemala ) a 00:01:33 de Rodas.

| CLASIFICACIÓN GENERAL EQUIPOS |

1. Decorabaños 34:30:10

2. Hino La Red 34:34:51

3. Opticas Deluxe 34:51:31

Mañana tendrá lugar la sexta etapa, con un circuito de nueve vueltas entre Salcajá, San Cristóbal, Totonicapán. Para un total de 125 kilómetros.

