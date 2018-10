Mañana de rumores en Xelajú

Fotos Noé Álvarez.

Quetzaltenango. Tras haber empatado a un gol el sábado pasado con Cobán Imperial, el CSD Xelajú MC entrenó esta mañana en el estadio Mario Camposeco, preparando el partido ante Deportivo Chiantla programado para el miércoles próximo a las 20 horas en Quetzaltenango, por la jornada 14 del torneo Apertura 2018 en la Liga Mayor del Fútbol de Guatemala. Partido reprogramado por un viaje que “El Rebaño” había programado por un partido de exhibición en los Estados Unidos que al final ya no se realizará.

Esta mañana trascendió el rumor de la incorporación del volante nacional Marco Pappa al campamento del subcampeón nacional, pero tal situación no es confirmada hasta el momento. El jugador, con su representante, se reunirían con la directiva y luego analizarían el caso.

