Luego del “resbalón” en copa, Xelajú se alista para enfrentar a Antigua el domingo

Quetzaltenango. El CSD Xelajú MC entrenó esta mañana en el estadio Mario Camposeco, preparando el partido que solventará en el marco de la jornada 15 del torneo Apertura 2018 en la Liga Mayor de Guatemala, en el estadio Pensativo el domingo próximo a las 12 horas ante el cuadro colonial de Antigua GFC.

Posible XI de los “Chivos”.

GUARDAMETA: Bernardo Long.

DEFENSAS:

VOLANTES: Fredy Ruano, Brandon de León, Julián Priego, Cristian Albizures y Edgar Macal.

DELANTERO: Carlos Kamiani Félix.

“El Rebaño” llega de perder (3-1) ante San Pedro de la Primera División, por el partido de ida de los octavos de final en el torneo de Copa. En liga, Xelajú le ganó el sábado pasado (3-1) a Chiantla y llega en el tercer puesto.

