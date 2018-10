Los Clinton y Obama reciben posibles “artefactos explosivos” en sus domicilios

El Servicio Secreto de Estados Unidos confirmó que Bill y Hillary Clinton recibieron un paquete sospechoso en su vivienda localizada en un suburbio en Nueva York.

A través de un comunicado, el Servicio Secreto dijo que “recuperó” el martes por la noche un paquete que arribó a la residencia de los Clinton y el miércoles por la mañana, “interceptó” un segundo paquete en el domicilio de Barack y Michelle Obama.

Los paquetes fueron inmediatamente identificados durante una revisión de rutina de la correspondencia como “posibles artefactos explosivos”.

Los destinatarios, que reciben protección del Servicio Secreto no recibieron los paquetes ni estuvieron en riesgo de recibirlos.

Hillary y Bill Clinton residen en el condado de Westchester en Nueva York. La residencia de Barack y Michelle Obama está localizada en Washington, DC.

El Servicio Secreto ha iniciado una completa investigación criminal con uso de todos los recursos, federales, estatales y locales para determinar el origen de los paquetes e identificar a los responsables.

Minutos después se informó que el centro Time Warner, donde operan las oficinas de la cadena CNN en la ciudad de Nueva York también fue evacuado por la presencia de un paquete sospechoso, similar al que llegó a las residencias de los Clinton y Obama.

Con información de La Voz de América

