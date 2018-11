Los chivos ensayan su alineación, por segundo día consecutivo, para enfrentar a Iztapa

Fotos / Noé Álvarez

Quetzaltenango. CSD Xelajú MC finaliza su entreno de este miércoles en el estadio Mario Camposeco. Preparando el partido ante Deportivo Iztapa de este sábado a las 13 horas en el estadio El Morón, por la jornada 21 del torneo Apertura 2018 en la Liga Mayor del Fútbol de Guatemala.

Los “Chivos” ensayaron su posible alineación, en un interescuadras.

POSIBLE ONCE

GUARDAMETA: Bernardo Long.

DEFENSAS:

– Centrales: Kristian Guzmán y Álvaro Aguilar.

– Laterales: Juan Yax y Osiél Rivera.

VOLANTES:

– Recuperación: Julio Estacuy.

– Creativo: Julián Priego.

– Ofensivos laterales: Miguel Farfán y Cristian Albizures. – Enlace: Marco Pappa.

DELANTERO: Jorge Ortíz.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.