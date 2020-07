Los 10 puntos que debes saber sobre las medidas establecidas en Xela para evitar el COVID-19

Por Shirlie Rodríguez |

Este viernes, las autoridades del Centro de Operaciones de Emergencia (COE) departamental se reunieron con el alcalde de Quetzaltenango, Juan Fernando López, y jefes de dependencias municipales para conocer las medidas que se implementarán para el control de contagios de COVID-19 en Xela.

Las autoridades resaltaron que estas medidas no comprenden una restricción a la libre locomoción (toque de queda total), pero sí algunos controles de las autoridades. A continuación te damos a conocer los 10 puntos para comprender las disposiciones:

1. No es un cordón sanitario.

2. Estas medidas son del 6 al 11 de julio.

3. El toque de queda es igual como hasta la fecha, de 18 horas a 5 del día siguiente.

4. Podrán ingresar a Xela solo las personas que lleguen por actividades esenciales como trabajar, consultas médicas y traslado de alimentos.

5. Personas de otros municipios que quieran ingresar a Xela por ir a mercados o supermercados no podrán ingresar.

6. Las empresas deben proporcionar una carta donde respalden que la persona llega a Xela a laborar.

7. Aún no se define si cerrarán mercados, el lunes el alcalde se reunirá con sindicatos.

8. En los puestos de control estará la Policía Nacional Civil (PNC) y Ejército de Guatemala para verificar quién llega al municipio.

9. No cerrarán comercios en Xela.

10. Según el alcalde, Juan Fernando López, hay al menos 40 ingresos a Xela y por ello reforzarán los controles en los principales.