López Obrador responderá «con prudencia» a alza de aranceles de EE.UU.

El presidente de México, Manuel López Obrador, instó el viernes a los mexicanos a no caer en ninguna provocación de Estados Unidos, tras el anuncio del presidente Donald Trump de imponer aranceles a todas las importaciones mexicanas a menos que ese país controle el flujo migratorio.

Dijo que responderá «con gran prudencia», después que Trump anunció en Twitter la noche del jueves que Estados Unidos impondrá el 10 de junio un arancel de 5% sobre todas las importaciones desde territorio mexicano «hasta que los migrantes ilegales que ingresan a México y a nuestro país se detengan». El tema migratorio es clave para Trump desde su campaña electoral en 2016.

En una presentación el viernes ante la prensa, López Obrador dijo que su país debe ayudar a que los inmigrantes no entren de manera ilegal a EE.UU., pero respetando los derechos humanos. Además expuso que México está cumpliendo su responsabilidad migratoria.

Prometió incluso a los mexicanos que el país «saldrá bien de las amenazas arancelarias de Trump y que confía en que EE.UU. va a «rectificar». Además explicó que México «busca convencer a EE.UU. que lo que conviene es el libre comercio».

Trump dijo que «los aranceles aumentarán gradualmente hasta que el problema de la inmigración ilegal se solucione».

El anuncio de Trump llegó cuando México iniciaba el proceso para ratificar el nuevo acuerdo comercial con Canadá y Estados Unidos, ya que el jueves fueron entregados los documentos necesarios al Senado que se encuentra en periodo de receso, si bien López Obrador explicó que pediría una sesión extraordinaria.

El viernes, Obrador dijo que confía en que «se ratifique» el acuerdo.

Delegación mexicana viaja a Washington



El jueves en la noche, López Obrador, anunció que el canciller Marcelo Ebrard lidera la delegación que viaja el viernes a Washington para buscar una salida negociada y pacífica al anuncio de Trump.

«Es una misión, van varios funcionarios a Washington», dijo López Obrador el viernes.

En una carta publicada en su cuenta oficial de Twitter con el comentario «al presidente Donald Trump en son de paz», López Obrador subrayó que «los problemas sociales no se resuelven con impuestos o medidas coercitivas», y en un tono no visto desde el principio de su mandato le aseguró que no es un cobarde y que el lema de «Estados Unidos primero es una falacia».

«Le propongo profundizar en el diálogo, buscar alternativas de fondo al problema migratorio y, por favor, recuerde que no me falta valor, que no soy cobarde ni timorato sino que actúo por principios: creo en la política que, entre otras cosas, se inventó para evitar la confrontación y la guerra», escribió Obrador a Trump.

El viernes, López Obrador dijo que no ha recibido respuesta ni de Trump ni de la Casa Blanca a su carta.

El canciller Ebrard elogió el mensaje del presidente mexicano.

La postura del presidente mexicano ha sido en contra de la confrontación con Trump. Ha evitado incluso hacer declaraciones ante las amenazas repetidas de la Casa Blanca.

En su carta a Trump, el mandatario mexicano dijo que su gobierno hace lo que puede respecto a su «responsabilidad de evitar, en la medida de lo posible y sin violentar los derechos humanos, el paso (de migrantes)» por el país.

«Actúo por principios: creo en la política que, entre otras cosas, se creó para evitar la confrontación y la guerra», escribió López Obrador.

«No creo en la Ley del Talión, en el ‘diente por diente’ ni en el ‘ojo por ojo’ porque, si a esas vamos, todos quedaríamos chimuelos o tuertos», indicó.

Se hunde el peso mexicano



El peso mexicano se hundió el viernes a su peor nivel en lo que va del año después que Trump prometió imponer aranceles a todas las importaciones del país latinoamericano.

La moneda local cotizaba en 19.6993 por dólar, con una depreciación del 2.95% frente al precio de referencia de Reuters del jueves. Previamente, el peso llegó a debilitarse hasta 19.8275 unidades, su menor nivel desde diciembre.

«Definitivamente genera la idea de una desaceleración de las exportaciones mexicanas y probablemente una caída en la inversión extranjera directa», afirmó Gabriela Siller, directora de análisis de la firma local Banco Base.

Con información de La Voz de América

Me gusta: Me gusta Cargando...