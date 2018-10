Locutores Asociados entregan reconocimiento a gerente de Stereo 100, José Enrique Ralón Cruz

Por Carlos González |

Locutores Asociados de Quetzaltenango entregaron un reconocimiento por su trayectoria en la radio al gerente general de Stereo 100, José Enrique Ralón Cruz. La entrega fue durante el taller “Reinventate” donde participaron locutores de la región.

“Queremos que los hombres que dejan huella reciban en vida el reconocimiento por su trabajo realizado”, explicó el presidente de Locutores Asociados, Alejandro Tay.

Ralón Cruz agradeció el reconocimiento y aconsejó: “Lo mejor es soñar y cada día trazarse metas para alcanzarlas y volver ha hacerlo con una más grande para nunca dejar de crecer”.

José Álvarez, quien por varios años ha colaborado para Stereo 100, también recibió un reconocimiento por parte de Ralón Cruz.

“Este reconocimiento fue inesperado, pero me siento muy agradecido”, dijo Álvarez, quien contó que desde niño soñó con trabajar en radio.

