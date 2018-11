Localizan cadáver a la orilla de Lago de Atitlán

Por Fredy de León |

El cadáver de un hombre, aún sin identificar, fue hallado a la orilla del lago de Atitlán, en la playa Las Conchitas, San Lucas Tolimán, Sololá.

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) fueron alertados por vecinos y luego se solicitó la presencia de investigadores del Ministerio Público (MP).

Bomberos Voluntarios de San Lucas Tolimán indicaron que el occiso tenía chapulines negro con blanco, pantalón negro, playera blanca y cerca del cadáver hallaron tres sudaderas.

Sospechas

El domingo por la noche, vecinos de Pacholajay y agentes de la PNC perseguían a presuntos pandilleros, quienes escaparon metiéndose al lago, por ello, presumen que el occiso era uno de ellos. Los pobladores capturaron de los presuntos mareros.

