Llegada de migrantes hondureños causa tensión en la frontera entre Guatemala y México

Este viernes, una masiva caravana de migrantes hondureños llegó a la frontera entre Guatemala y México, específicamente, por Tecún Umán, San Marcos.

De acuerdo a lo que indicaron los centroamericanos, buscan llegar a Estados Unidos porque escapan de la violencia en su país y la pobreza.

Al mediodía de este viernes hubo momentos de tensión, pues los migrantes rompieron los candados y la valla fronteriza, situación que provocó que agentes antidisturbios de México evitara el paso y lanzara bombas lacrimógenas.

Algunos de los migrantes, para resguardarse de los disturbios, se lanzaron al río fronterizo Suchiate, según se observa en publicaciones de medios de comunicación.

El grupo cruzó la frontera con Guatemala el miércoles recientes y desde ese día se han desplazado a la frontera con México.

Los Bomberos Municipales Departamentales informaron que cinco estaciones están preparadas para atender a migrantes hondureños, quienes buscan llegar a México y luego a Estados Unidos.

El canciller de México, Luis Videgaray, indicó que la caravana de migrantes hondureños debe desarrollar un trámite individual para ingresar al país azteca.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, visitó este viernes México donde se reunió con Videgaray para buscar soluciones a la migración sin documentos.

