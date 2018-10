Líderes reaccionan tras triunfo de Bolsonaro en Brasil

Líderes de la región celebraron la victoria del utraderechista Jair Bolsonaro en Brasil, cuando el país y la región se dividen entre el rechazo a la ola de corrupción que impulsó a muchos a optar por la derecha y los temores de un eventual retroceso de los derechos civiles y la libertad de expresión.

Desde su Partido Social Liberal, Bolsonaro llega al poder con las promesas de limpiar la política, reducir el Estado y reprimir el delito en un dramático giro desde la izquierda en la cuarta democracia más grande del mundo.

Pero también, el capitán retirado del ejército de 63 años, ha alarmado a muchos con otras promesas que incluyen barrer a los opositores políticos del mapa y comentarios denigrantes sobre las mujeres, los gay y las minorías raciales.

“Nuestro gobierno estará formado por personas que tienen el mismo objetivo que los que me apoyan ahora. El objetivo de transformar a Brasil en una nación grande, libre y próspera. Pueden estar seguros de que trabajaremos día y noche para esto”, dijo Bolsonaro.

Bolsonaro es visto como la versión tropical del presidente estadounidense, Donald Trump. En julio pasado, en una entrevista televisada el nuevo mandatario brasileño emuló a Trump en su principal consigna: “Al igual que él quiere hacer grande a América, quiero hacer grande a Brasil”.

Y justo Trump estuvo entre los primeros en felicitarlo tras la elección el domingo en la noche

“(Ambos líderes) expresaron un fuerte compromiso de trabajar juntos para mejorar las vidas de las personas de Estados Unidos y Brasil”, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, quien informó que Trump llamó a Bolsonaro para felicitarlo.

El propio Trump aludió en Twitter el lunes a la conversación que sostuvo el domingo con Bolsonaro y dijo que “trabajarán juntos”.

“Tuve una muy buena conversación con el recién elegido presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien ganó su carrera por un margen sustancial. ¡Acordamos que Brasil y los Estados Unidos trabajarán juntos en Comercio, (temas ) militares y todo lo demás! Excelente llamada, le deseo felicidades!”.

El secetario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, felicitó también a Bolsonaro por su triunfo.

“Saludamos al pueblo brasileño por jornada electoral de hoy (domingo). Felicitamos al Presidente electo Jair Bolsonaro y aplaudimos su mensaje de verdad y paz. Cuenta con compromiso de Secretaría General OEA de trabajar en forma conjunta x democracia, #DDHH, seguridad y desarrollo de región”, escribió Almagro.

Líderes de América Latina acogen a Bolsonaro

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, envió en twitter un primer mensaje de esperanza en el fortalecimiento de nexos entre los dos países.

“Felicitaciones al pueblo brasileño por esta nueva gesta democrática. Los mejores augurios para su nuevo presidente @jairbolsonaro. Esperamos fortalecer los tradicionales lazos de amistad y trabajo entre las dos naciones”, escribió Moreno en Twitter.

El presidente de Colombia, Iván Duque, deseó “bienestar y unión” a Brasil tras los comicios del domingo.

“Felicitaciones a @jairbolsonaro nuevo Presidente de Brasil, elegido democráticamente. Nuestro deseo para que esta nueva etapa del país vecino sea de bienestar y unión. Esperamos continuar nuestra relación de hermandad para fortalecer vínculos políticos, comerciales y culturales”, escribió Duque.

El mandatario argentino, Muricio Macri, expresó su deseo de trabajar “pronto juntos”.

El presidente saliente de México, Enrique Peña Nieto, aludió en su mensaje a Bolsonaro a lo que catalogó como “una ejemplar jornada que refleja la fortaleza democrática” en Brasil.

“A nombre del pueblo y del Gobierno de México felicito a @jairbolsonaro por su elección como Presidente de la República Federativa del Brasil, en una ejemplar jornada que refleja la fortaleza democrática de ese país”, dijo el mensaje de Peña Nieto.

Pero seguidores en Twitter lo fustigaron: “no hay nada por lo que felicitar a ese Trump brasileño”, dijo el usuario @Jocru.

Revés para la izquierda en Latinoamérica

La victoria de Bolsonaro en Brasil es un duro revés para la isquierda en la región. El presidente de Bolivia, Evo Morales, de Bolivia, no aludió al nuevo presidente el lunes pero recordó al exmandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, preso por corrupción en su país.

“Como hoy, (en) 2006, Brasil reeligió como presidente al hermano @LulaOficial, con más del 60% de los votos. Representante de la clase obrera, Lula atendió las reivindicaciones de su pueblo, sacando de la pobreza a millones de brasileños. Hoy es víctima de una cacería judicial”, escribió Morales en Twitter.

El gobierno de Nicolás Maduro emitió un comunicado el domingo.

“El presidente de la República Bolivariana de Venezuela @NicolasMaduro, extiende sus felicitaciones al pueblo del Brasil, por la celebración cívica de la 2da vuelta electoral, en la que resultó favorecido @jairbolsonaro como presidente electo de ese hermano país”, dijo el texto.

El periódico estatal cubano, Granma, dedicó un breve artículo al triunfo de Bolsonaro titulado “Jair Bolsonaro ganó, ¿y Brasil?”.

“Aunque se declaró nacionalista, las propuestas de Bolsonaro apuntan a una política económica entreguista al sector privado”, dijo el texto.

Con información de La Voz de América

