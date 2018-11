Lenina García publica libro con editorial quetzalteca

Por Shirlie Rodríguez |

Lenina García, presidenta de la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU) de la Universidad San Carlos de Guatemala (Usac), ha publicado el libro “Despertar en primavera” con la editorial quetzalteca Sión. El lanzamiento oficial fue en la capital.

Manuel Rodas, de la editorial Sión, menciona que en el libro se pueden encontrar textos de García, los cuales ha trabajado por varios años y donde se hace una travesía en la búsqueda de sus sueños e identidad.

Cuenta con 25 poemas, donde habla sobre la identidad de la autora y también sobre la realidad guatemalteca, pero también tiene textos de la identidad de la mujer en Guatemala.

Según Rodas, se ha trabajado este proyecto desde hace varios meses y se tuvo el contacto con la escritora para publicarlo con la editorial Sión. Esta es su décima publicación. La portada fue trabajada por una ilustradora, amiga de la autora.

El 24 de noviembre, en Casa Noj, zona 1 de Xela, realizará la presentación del libro en Quetzaltenango.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.