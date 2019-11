Los cívicos bolivianos Luis Fernando Camacho y Marco Pumari ganan fuerza y apoyo para presentarse como una candidatura única, para las elecciones generales que definirán un nuevo rostro en el poder en Bolivia, para los próximos cinco años.

Desde la ciudad de Potosí, en el sur de Bolivia, expresaron su interés en trabajar por el país, pero aún no oficializan este binomio para la contienda electoral luego de la renuncia del presidente Evo Morales.

Camacho, por Comité Cívico de Santa Cruz, ha sido impulsado por Víctor Hugo Cárdenas, de Unidad Cívica Solidaridad (UCS), quien ha cerrado fila desde la oposición buscando un bloque unido en torno a los nuevos comicios.

“Sería lo mejor que podamos tener, una renovación, y si el país demanda que apoya a la misma dupla de Camacho y Pumari, tendremos que sentarnos con los sectores y bajo una responsabilidad institucional si correspone o no, y si ese es el mandato, lo vamos a asumir y si no es lo mejor para Bolivia, no vamos a formar parte”, expresó.

Morales dimitió el pasado 10 de noviembre tras acusaciones de que las elecciones que le dieron ventaja frente al opositor Carlos Mesa, presentaban “irregularidades”.

Una auditoría realizada por la Organización de Estados Americanos (OEA), confirmó alteraciones en el conteo de los votos y los partidarios de uno y otro bando se enfrentaron en las calles, con saldo de más de 30 muertos. Morales dimitió, recibió asilo de México y la senadora Jeanine Áñez asumió temporalmente el poder.

El exvicepresidente Cárdenas, que se presentó como candidato en los anteriores comicios, anunció que retira su postulación en esta nueva convocatoria para respaldar a los cívicos.

“Hemos sido candidatos, pasó ese momento, ahora el momento actual exige comprometernos y somos parte, yo voy a contribuir a ese proceso unitario y a la emergencia de estos líderes que bien pueden espear en el escenario electoral la esperanza de todo el país”, señaló el líder cívico.

El candidato Chi Hyun Chung, que en los comicicos anulados dio la sorpresa, ratificó su postulación en esta nueva carrera y ofreció la vicepresidencia a una acompañante de fórmula.

Carlos Mesa, candidato por la alianza Comunidad Ciudadana que se consolidó como la segunda fuerza política, seguirá en carrera electoral en este nuevo proceso con su acompañante Gustavo Pedraza.

Por otro lado, la Cancillería boliviana informó a través de su cuenta de Twitter que la ministra Karen Longaric posesionó, en un acto que no fue público, a Walter Serrate como embajador ante EEUU, dando así un paso importante a 11 años de haberse roto las relaciones en este nivel.

