Las frases del presidente Giammattei: “Falta poco para que termine esta pesadilla”

Por Carlos González |

Este domingo, en cadena nacional, el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, informó que las disposiciones para esta semana continúan igual y el próximo domingo habrá toque de queda total en el país.

El mandatario indicó que esta semana ordenará gestiones para mini becas para universitarios afectados por la pandemia del COVID-19.

El presidente indica que con fondos del Banco Mundial se iniciará la licitación para la construcción de hospitales en Amatitlán y Chimaltenango.

Las frases más destacadas del presidente esta noche fueron:

1.- “Quiero mandar un mensaje de unidad, principiando con la familia, pues a pesar de todo, el encierro ha hecho que la familia se ha integrado, en que padres apoyan a sus hijos”, refiere el mandatario”.

2.- “A los padres que salen a trabajar, pero cuidan a su familia. Hay más conciencia entre los guatemaltecos de que debemos cuidar a nuestras familias, pero sobre todo, integrarnos para salir adelante”.

3.- “No somos millennials, no somos centennials, no somos ni la generación X ni la Y, ahora somos la generación de los covidianos. No es cuestión de edad o clase económica, ni ideologías, sino de salir adelante”.

4.- “Me ha tocado ser presidente en circunstancias por demás difíciles, enfrentar situaciones nunca vistas y he asumido decisiones en que muchos se sientan molestos”.

5.- “No les pido disculpas, sino comprensión. Sé que pedirla es difícil, pero apelo a la responsabilidad, desde sus redes, a que todos actuemos con responsabilidad”.

6.- “Falta poco para que termine esta pesadilla, lo peor lo estamos viviendo. Ánimo guatemaltecos, este es el momento de unirnos”.