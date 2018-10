Lagarto pantanoso alerta a vecinos en Cantel

Por Erick Colop |

Un susto se llevó doña Carmela Colop y su familia cuando revisaban una plantación de milpa, pues observaron a un pequeño lagarto. El hecho fue en Pasac I, Cantel, Quetzaltenango.

Según doña Carmela, es la primera vez que observan un animal de esta especie, por eso, alertaron a vecinos para que los ayudaran a capturarlo.

Expertos de la División de Protección a la Naturaleza (Diprona) de la Policía Nacional Civil (PNC) confirmaron que el animal hallado es un reptil pantanoso, el cual no es originario de esta parte del país.

El espécimen fue trasladado a la sede del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap), donde se evaluará qué se hará con él. Se desconoce cómo pudo llegar este animal a este sector del Cantel.

