Labores de rescate en territorio estadounidense después de ‘super’ tifón

Equipos de rescate y maquinaria pesada se movilizaron a las Islas Marianas del Norte el jueves después de que un ‘súper tifón’ azotara los territorios del Pacífico Occidental de EE. UU. durante la noche, causando apagones y daños crÍticos a la infraestructura crítica.

Con vientos sostenidos de más de 270 km por hora (168 mph), el tifón Yutu derribó árboles, postes telegráficos y arrancó los techos de los edificios al pasar por la cadena de 15 islas, ubicadas a más de 9,000 km al oeste del territorio continental de los EE. UU.

“Muchas casas han sido destruidas, nuestra infraestructura más importante ha sido comprometida, o tenemos electricidad ni agua en este momento y nuestros puertos son inaccesibles”, dijo f, alcalde de la isla de Tinian.

Hasta ahora, no se han reportado víctimas. En un video publicado en su página de Facebook, San Nicolas dijo que se había rescatado a unas 30 personas y que se esperaba que llegaran más al final del día.

El sistema de distribución de energía se destruyó por completo, dijo, y se hicieron pedidos de agua y alimentos, que podrían enviarse por aire ya que la pista del aeropuerto de Tinian no sufrió daños. Yutu había sido descrito por las autoridades locales antes de su llegada como uno de los tifones más poderosos que han golpeado las islas Marianas del Norte en la historia reciente.

Fue el segundo tifón importante que golpeó el territorio después de que Mangkhut golpeó en septiembre, provocando fuertes vientos y lluvias que causaron daños en Hong Kong y Macao y desencadenaron derrumbes que mataron a docenas en Filipinas.

Yutu avanzaba lentamente hacia el norte de Filipinas y Taiwán, pero reduciendo su intensidad.Las imágenes y los videos publicados en las redes sociales mostraban ventanas rotas, escombros esparcidos por las carreteras y vehículos dañados, algunos volcados.

Gregorio Kilili Camacho Sablan, el delegado de las Marianas en el Congreso de los Estados Unidos, dijo en Twitter que las autoridades estaban trabajando de abrir más refugios, ya que los existentes estaban llenos o sufrieron daños. Kilili dijo que era probable que un equipo de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias llegara el viernes.

El gobernador Ralph Torres instó al público a mantenerse a salvo y evitar los riesgos, y dijo que las islas se recuperarán rápidamente.

“Si bien hemos sido golpeados por este desastre, seremos más fuertes porque somos resistentes”, dijo Torres.

Con información de La Voz de América

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.