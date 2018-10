Juzgado de Asuntos Municipales certificará al Ministerio Público para que investigue robo de energía eléctrica en el Centro Intercultural

Por Carlos González |

El 4 de octubre reciente venció el plazo para que quienes manejan la administración del Centro Intercultural, zona 3 de Xela, se regularicen en conexiones de energía eléctrica. La Empresa Eléctrica Municipal de Quetzaltenango (EEMQ) tendrá que presentar un informe para que se indique si se regularizaron.

El Juzgado de Asuntos Municipales había ordenado que se desconectará el servicio de energía eléctrica, debido a que existe robo de electricidad.

La jueza de Asuntos Municipales, Tully Jacobs, explicó que ahora solo se espera el informe de la EEMQ, sobre la regularización, de lo contrario se suspenderá servicio, que por ahora, tienen de feria.

Ahora, independientemente de los procesos que hayan realizado en el Centro Intercultural, se certificará al Ministerio Público (MP) para que desarrolle las investigaciones correspondientes por robo de fluidos.

