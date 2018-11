Jueza que otorgó medidas sustitutivas a magistrada Stalling conocerá primera declaración de exfuncionarios municipales de Xela

Por Shirlie Rodríguez |

Este lunes se desarrolla la primera declaración de los 19 implicados en el caso de corrupción en la Municipalidad de Quetzaltenango.

En este proceso están involucrados el exalcalde de Xela, Jorge Barrientos Pellecer, y exconcejales, la exgobernadora departamental, María Elisa López Ixtabalán, y empresarios de la construcción.

La primera declaración será en el Juzgado de Mayor Riesgo, a cargo de la jueza Abelina Cruz Toscano, quien otorgó medidas sustitutivas a la magistrada, Blanca Stalling.

