Jóvenes quetzaltecos se organizan para apoyar a migrantes hondureños

Por Carlos González |

Jóvenes quetzaltecos se organizan en el movimiento “Yo por los migrantes” para recolectar víveres y entregarlos a los migrantes hondureños que buscan el “sueño americano” en Estados Unidos.

En Quetzaltenango y Salcajá se han habilitado dos centros de acopio para recibir víveres, entre ellos, agua pura, medicamentos y alimentos no perecederos. Los jóvenes monitorearán recorrido de migrantes para entregarles los víveres.

Las personas que deseen apoyar pueden abocarse a un comercio ubicado entre la 22 y 23 avenidas y 4a calle, zona 1 de Xela, o llamar al número telefónico 30220580 y preguntar por Carlos López.

