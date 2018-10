Joven sufre quemaduras al tratar de sofocarr incendio de su vehículo

Por Carlos González |

Socorristas de Cruz Roja Guatemalteca brindaron atención prehospitalaria a Héctor de León Pérez, de 21 años, quien tiene quemaduras en la pierna derecha, las cuales fueron a consecuencia de intentar sofocar las llamas en su vehículo, el cual se sobrecalentó en el kilómetro 211, ruta entre Quetzaltenango y Retalhuleu.

“Esta persona sufrió quemaduras de primero y segundo grado en su pierna derecha, por lo que fue trasladado estable al área de Cirugía del Hospital Regional de Occidente”, explicó el socorrista de Cruz Roja de El Palmar, Marvin Morales.

Según los socorristas, de León Pérez intentó apagar con tierra el fuego que consumió su vehículo, pero fue alcanzado por las llamas.

Al lugar acudieron Bomberos Voluntarios de Cantel, quienes se encargaron de controlar el incendio el cual consumió el vehículo. Tras este hecho, durante varios minutos, hubo congestionamiento vial.

