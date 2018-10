Joven sufre golpes al caer de bus en movimiento

Por Erick Colop |

Erika Lacan Batz, de 19 años, estudiante de la Escuela Bilingüe Intercultural de Xela, sufrió golpes en el rostro y perdió varios piezas dentales luego que, por razones que se desconocen, cayó de un bus en movimiento.

El incidente fue cerca del paso a desnivel, en el ingreso a Salcajá. Según el reporte de los socorristas la joven regresaba de estudiar cuando ocurrió el accidente.

“Las y los estudiantes deben de tener precaución al abordar buses sobrecargados o cerca de la puertas de acceso para evitar estos accidentes”, dijo Ángela Mejía, de Bomberos Municipales Departamentales de Salcajá.

La joven fue trasladada al Hospital Regional de Occidente (HRO), donde de acuerdo al reporte médico, se encuentra estable.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.