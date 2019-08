JF se reunirá con diputados de la UNE para que cumplan “su palabra” de apoyar a Xela

Por Carlos González |

El alcalde electo de la ciudad de Quetzaltenango, Juan Fernando López, más conocido como JF, dijo esta semana que el martes próximo, se reunirá con la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) para que cumplan su palabra de apoyar a Xela.

JF, quien apoyó en segunda vuelta a Sandra Torres, dijo que uno de los ofrecimientos de la UNE era que los diputados apoyarían a Xela.

“El que da su palabra da su palabra. Ellos (UNE) quedaron de podernos ayuda, pero caso contrario soy un hombre que siempre he gestionado y no me quedará contento hasta que pueda gestionar eso (apoyo) o algo más grande para Xela”, comentó JF, quien esta semana se reunió con el actual alcalde, Luis Grijalva, para iniciar el proceso de transición.

López comentó que con o sin la ayuda del gobierno central (encabezado por el presidente electo Alejandro Giammattei), buscará ayuda en otros países. “Sino trabajamos van a decir que los de Xela somos haraganes, es necesario que vean nuestro esfuerzo”, dijo el alcalde electo.

Torres, quien luego de perder en la segunda vuelta no ha aparecido públicamente, prometió que de ganar apoyaría a Xela condonando la deuda que tiene la ciudad con el INDE por energía eléctrica y la construcción de pasos a desnivel.

