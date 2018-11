Iván Velásquez sobre cierre de Cicig en Quetzaltenango: Hubo escaso apoyo del Mingob y suspensión de visas

Por Shirlie Rodríguez |

El titular de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Iván Velásquez, en una entrevista exclusiva para Stereo 100 habló sobre diversos temas, uno de ellos, el cierre temporal de la sede de este ente antimafias en Quetzaltenango.

Velásquez, al referirse al cierre de Cicig en Quetzaltenango, explicó que fueron afectados por la suspensión de visas para los trabajadores de la institución, además no contaron con el apoyo del Ministerio de Gobernación (Mingob) para ubicar más sedes en los departamentos.

El comisionado menciona que se ha incrementado el trabajo para la Cicig y por ello concentraron al equipo para desarrollar las investigaciones que tienen pendientes, porque el Gobierno de Guatemala anunció que hasta el septiembre del próximo estará la comisión en el país.

“Esto no significa que Quetzaltenango y el área del occidente del país se vaya a abandonar, por el contrario, con los recursos más grandes y más fuertes que tenemos en la capital, las investigaciones vinculadas serán posiles desarrollarlas en mejor medida, en las circunstancias que tienen ahora”, resaltó Velásquez.

Velásquez indicó que en años anteriores se contó con el apoyo de las autoridades locales para desarrollar las investigaciones vinculadas al caso actual del exalcalde de Xela, Jorge Barrientos, y que se tuvo la colaboración necesaria.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.