Israel: renuncia ministro de Defensa contrario a tregua en Gaza

El ministro de Defensa de Israel, Avigdor Lieberman, anunció el miércoles su renuncia al gobierno de coalición del primer ministro Benjamin Netanyahu en protesta por la tregua alcanzada en Gaza, en una salida abrupta que sacude la escena política y podría provocar elecciones anticipadas.

Al hacer el anuncio Lieberman calificó como “una capitulación ante el terror” el acuerdo logrado el martes con el grupo islamista palestino Hamas, que contó con la mediación de Egipto.

Su salida del gabinete de Netanyahu entrará en vigor 48 horas después de su oficialización escrita.

“Si me quedara en el cargo, no podría mirar a los residentes del sur a los ojos”, dijo Lieberman, en alusión a los israelíes sometidos a un aumento en los ataques con cohetes palestinos antes de que se estableciera la tregua del martes.

Además, dijo que retira de la coalición a su partido de extrema derecha Yisrael Beiteinu, lo que dejaría a Netanyahu con el control de solo 61 de los 120 escaños en el parlamento, un año antes de la próxima elección en Israel.

Con información de La Voz de América

