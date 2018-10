INVO será restaurado por primera vez en 100 años

Por Carlos González |

El Concejo Municipal de Quetzaltenango aprobó este jueves la exoneración de arbitrios y licencias de construcción para la restauración del Instituto Normal para Varones de Occidente (INVO). El Ministerio de Educación (Mineduc) aprobó un primer desembolso de Q15 millones para iniciar con los trabajos.

El INVO ha sufrido serios daños, debido a fenómenos naturales, en específico, sismos, por ello se gestionó ante el Mineduc sobre la disposición presupuestaria.

El Concejo admitió para su trámite el expediente ante el Centro Histórico y ahora las autoridades educativas deberán hacer las gestiones para que el Colegio se Arquitectos les permita hacer después de iniciada la obra el pago de timbres de arquitectura.

“Estamos muy felices, afortunadamente ya existe la base presupuestaria para la restauración de la obra, ahora corresponden los trámites ante el Centro Histórico y ante el Instituto de Antropología e Historia para que la obra inicie”, explicó el titular de la Dirección Departamental de Educación (Dideduc) de Quetzaltenango, Carlos López.

“Es una gran satisfacción para los exalumnos después de tantas cosas negativas. Se ve algo positivo, se va a tener de nuevo la arquitectura que es admirada por quienes visitan el instituto”, comentó el exestudiante, Alfonso Sigüenza.

Para la restauración de todo el edificio histórico se requieren Q25 millones, pero de momento el Mineduc hará un desembolso inicial de Q15 millones para promover espacios dignos y saludables.

