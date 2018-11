INVO abrirá dos nuevas carreras el próximo año

Por Oswaldo Cop |

Autoridades del Instituto Normal para Varones de Occidente (INVO) informaron que, para ampliar la oferta educativa, el próximo año abrirán dos nuevas carreras.

Las carreras serán un bachillerato en Productividad y Desarrollo y en Orientación Empresarial. De acuerdo a las autoridades, con estas carreras suman siete bachilleratos los que ofrecen a la población estudiantil del departamento.

“El objetivo es que los jóvenes tengan más opciones en cuanto a carreras, porque algunas solo se ofrecen en colegios”, explicó Francisco Tirado, director del INVO.

Las inscripciones están abiertas y las personas que deseen más información pueden acudir a las instalaciones del INVO, en la calle Rodolfo Robles y 12 avenida, zona 1 de Xela.

