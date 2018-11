Investigan ataque contra bus en la zona 10 de Xela

Por Oswaldo Cop |

El miércoles reciente por la noche se registró un ataque en contra del bus urbano C-958 BJS, en el bulevar de ingreso a la Nueva Ciudad de los Altos, zona 10 Xela.

Las autoridades refieren que desconocidos, quienes se conducían en un vehículo, dispararon en contra de la unidad. Las investigaciones indican que los delincuentes usaron una pistola con balines.

Investigadores de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Ministerio Público (MP) acudieron al lugar para recibir datos para la denuncia.

Peritos del MP señalan que la unidad tiene tres impactos en el vidrio frontal y se desconoce qué originó el ataque.

Elementos en motocicleta de la PNC hicieron recorridos en el sector para localizar a los responsables, pero no hubo capturas. Derivado del hecho, no se registraron heridos.

