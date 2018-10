Investigan ataque armado en la zona 10 de Xela

Por Erick Colop |

El Ministerio Público (MP) investiga un incidente armado en la zona 10 de Quetzaltenango, donde desconocidos dispararon contra una vivienda.

Las autoridades informaron que no hubo heridos y localizaron evidencia balística que servirá en la investigación.

Los propietarios de la vivienda informaron a los investigadores que no sufren amenazas y que desconocen qué provocó el ataque armado.

