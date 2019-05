Intenta robar cartera a mujer y víctima cae de bus

Por Carlos González |

Para Inés Mejía era un día normal, se preparó para iniciar sus labores en un restaurante donde labora desde hace un año, abordó un bus en la zona 1 de Xela, quien la llevaría hasta La Esperanza.

Cuando se dirigía por la zona 3, un hombre de unos 43 años quien hurta en buses, intentó arrebatarle la cartera que llevaba en uno de sus hombros y causó que ella cayera del bus en movimiento.

«Venía hacia mi trabajo, el señor me intentó quitar la cartera, pero la llevaba enrollada en la mano, cuando me la intentó quitar me botó del bus que se encontraba en movimiento», expresó la víctima.

La mujer resultó con heridas en las piernas, brazos y manos, por ello, fue trasladada al Hospital Regional de Occidente (HRO).

Me gusta: Me gusta Cargando...