Intención de terminar ciudadanía por nacimiento genera tormenta política y legal

Las reacciones no se hicieron esperar después de que se conociera que el presidente Donald Trump está considerando ordenar quitarle el derecho constitucional de la ciudadanía a los hijos nacidos en territorio estadounidense de padres no residentes e inmigrantes en situación irregular.

Las declaraciones se dieron a conocer en un extracto de la serie documental “Axios” de HBO, que transmite este domingo 4 de noviembre.

Trump volvió a referirse al tema el miércoles en Tweeter. “La llamada ciudadanía por nacimiento, que cuesta miles de millones de dólares a nuestro país y es muy injusta para nuestros ciudadanos, se terminará de una manera u otra. No está cubierto por la 14ta Enmienda debido a las palabras “sujeto a la jurisdicción de la misma”. Muchos eruditos legales están de acuerdo”.

El vicepresidente Mike Pence aseguró que cambiar el derecho a la ciudadanía de los hijos de inmigrantes ilegales es parte de la “mirada amplia” de la administración de Trump a las leyes que atraen a personas al país ilegalmente.

La décima cuarta Enmienda de la Constitución permite que “todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos y sometidas a su jurisdicción sean ciudadanos de Estados Unidos y de los Estados en que residen”.

Pence afirmó el martes que la Corte Suprema nunca ha decidido sobre si el lenguaje utilizado en la Enmienda aplica específicamente a las personas que se encuentran en EE.UU. ilegalmente.

En una entrevista para el medio digital Politico, Pence también negó que los comentarios del presidente Trump sobre migración sean una táctica de miedo para conseguir el apoyo de los republicanos en las próximas elecciones de medio término el 6 de noviembre.

Sin embargo, el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, no considera tan viable la idea y aseguró que el presidente Trump no puede eliminar la ciudadanía de los hijos de emigrantes por sí solo.

El republicano aseguró en una entrevista para la WVLK radio en Kentucky: “Obviamente no puedes hacer eso. No puedes terminar con la ciudadanía con una orden ejecutiva”.

Este comentario de Ryan significa una no muy común crítica para el presidente, desde su propio partido.

Revocar la nacionalidad por nacimiento podría desencadenar una batalla legal sobre la capacidad unilateral del presidente de cambiar una enmienda de la Constitución.

Ryan aseguró que a los republicanos no les gustó cuando el expresidente Barack Obama “trató de cambiar leyes sobre migración vía orden ejecutiva”. Afirmó que, como conservadores “creemos en la constitución”.

Ryan se está retirando, pero el número tres de los republicanos, Steve Scalise, aseguró en una entrevista a Fox que le alegra que Trump considere esa opción.

El senador republicano por Carolina del Sur, Lindsey Graham, dijo en Twittter que finalmente un presidente está dispuesto a abordar esta absurda política de ciudadanía por nacimiento. Agregó que planea presentar un proyecto de ley en ese sentido, similar a una orden ejecutiva propuesta por el presidente.

El congresista republicano Carlos Curbelo, que representa al distrito 26 de Florida, donde casi la mitad de la población es extranjera, también dijo el presidente no puede terminar con la ciudadanía por nacimiento debido a que está incluido en una enmienda constitucional y, por lo tanto, está protegido por la Constitución.

“Lo que realmente necesitamos es una amplia reforma migratoria que haga que nuestro país esté más seguro y reafirme nuestra maravillosa tradición como nación de inmigrantes”, dijo Curbelo en Twitter.

Preguntado por VOA si ve la ciudadanía por derecho de nacimiento como un imán para la inmigración ilegal, el senador John Hoeven, un republicano que integra la Comisión de Seguridad Nacional y Asuntos de gobierno, respondió: Creo que lo es, y es por eso que necesitamos abordarlo y tener leyes de inmigración que funcionen para este país.

Los académicos constitucionales ya están discutiendo sobre cómo los jueces verían el inevitable desafío legal a la orden ejecutiva. Lo que todos están de acuerdo es que la interpretación de la Enmienda 14 es lo que está en cuestión.

“Apreciamos el lenguaje de la 14ta Enmienda, pero la Corte Suprema de Estados Unidos nunca se ha pronunciado sobre si el lenguaje de la 14ta Enmienda se aplica o no a los que están en el país ilegalmente”, dijo el vicepresidente Mike Pence en comentarios el martes.

“Es una pregunta abierta”, coincidió John Eastman, profesor de derecho en el Centro de Jurisprudencia Constitucional de la Universidad de Chapman.

La líder demócrata Nancy Pelosi dice que la intención de la medida del presidente es una maniobra electoral.

“La nueva afirmación del presidente Trump de que puede poner fin de manera unilateral a la garantía de la ciudadanía de la Constitución muestra la desesperación en espiral de los republicanos por distraer de su ataque a Medicare, Medicaid y personas con condiciones preexistentes”, dijo Pelosi. “El presidente no tiene el poder de borrar partes de la Constitución, pero él y el Congreso dominado por elPartido Republicano han pasado dos años tratando de borrar las protecciones para las personas con condiciones preexistentes”.

La 14ta Enmienda, ratificada en 1868, fue diseñada por los legisladores para garantizar que los ex esclavos después de la Guerra Civil no vieran sus derechos básicos como ciudadanos restringidos por los estados sureños todavía desafiantes.

La enmienda dice: “Todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de Estados Unidos y del Estado donde residen”.

Sin embargo, algunos conservadores sostienen que la enmienda estaba destinada simplemente a proporcionar la ciudadanía a los bebés nacidos en Estados Unidos a residentes permanentes legales.

Con información de La Voz de América

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.