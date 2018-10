Integrarán comisiones por ingreso de época fría

Por Carlos González |

Esta semana se reunieron integrantes de instituciones estatales de Quetzaltenango para definir las acciones por el ingreso de la época fría. En la actualidad, se está en el proceso de integrar las comisiones y el plan de trabajo.

En la reunión, donde participan representantes de la Policía Nacional Civil (PNC), Bomberos Municipales Departamentales y Voluntarios, Coodinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente (Sosep) y la Municipalidad de Quetzaltenango, se definió que el albergue de Remar será utilizado durante la temporada gélida.

“No es una presentación oficial, solo se están creando las comisiones para posteriormente ser presentado ante el Concejo Municipal”, explicó el asesor de riesgos de la comuna altense, Hugo Urízar.

Se estableció que los bomberos serán quienes se encarguen de los traslados a los albergues, debido a que otros años los desarrollaba la PNC, pero los indigentes o personas afectadas por el frío no permitían.

