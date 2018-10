Insivumeh pronostica que lluvias se extenderán hasta el fin de semana

Por Carlos González |

Este miércoles, el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) indicó que pronostican que las lluvias se extenderán hasta el fin de semana.

Víctor Bautista, de Pronósticos del Insivumeh, indicó que las lluvias se deben a la entrada de humedad de ambos litorales, y que para lo que resta de la semana las precipitaciones serán constantes.

Insivumeh, por medio de un boletín, informó que la temporada de huracanes finaliza en noviembre y descartan el acercamiento de algún sistema tropical que afecte al país.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.