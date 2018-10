Inicia McDía Feliz en Quetzaltenango

Por Oswaldo Cop y Luis Hernández |

Este miércoles se desarrolla en Guatemala la edición 20 del McDía Feliz por los niños, actividad organizada por la cadena de restaurantes McDonald’s.

La venta total de los Big Mac este día será donado para la Fundación Infantil Ronald McDonald (FIRM) que dirigen las Casas Ronald McDonald Guatemala, Fundación Aldo Castañeda y la organización TECHO.

En el restaurante de la Marimba, zona 2 de Xela, el primero en comprar el icónico Big Mac fue Santos Mateo Gómez, originario de Totonicapán.

¿Qué hacen las organizaciones que recibirán total de ventas del Big Mac?

1.- Fundación Infantil Ronald McDonald, por medio de las Casas Ronald McDonald Guatemala, atiende a familias de niños que llegan a la capital a recibir tratamiento médico. Les brindan alimentación, habitación y actividades de entretenimiento.

2.- Fundación Aldo Castañeda apoya con operaciones del corazón a niños de escasos recursos económicos y ha recibido el apoyo del McDía Feliz desde hace 19 años.

3.- La fundación TECHO construye viviendas para familias de escasos recursos financieros.

