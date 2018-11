INDE anuncia suspensión de servicio eléctrico en tres municipios de Quetzaltenango

Por Luis Hernández |

El Instituto Nacional de Electrificación (INDE), por medio de una publicación en su cuenta de Twitter, anuncia la suspensión del servicio el miércoles 14 de noviembre, de 8 a 17 horas.

De acuerdo al INDE, la suspensión será por trabajos de mantenimiento en tres municipios de Quetzaltenango y uno de Totonicapán.

En el caso de Quetzaltenango la suspensión será en el cantón Las Tapias y aldea San José Chiquilajá, de Xela, en Salcajá (aldea Santa Rita, Casa Blanca, Villas San Luis, Marroquín I y II), y en San Carlos Sija (caserío Buena Vista).

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.