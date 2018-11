Incrementan seguridad en buses por “Bono navideño” que exigen criminales

Por Oswaldo Cop |

Para prevenir más ataques armados en contra de buses de la empresa Golondrina, autoridades de la Comisaría 41 de la Policía Nacional Civil (PNC) han iniciado operativos para brindar seguridad a estas unidades.

El objetivo de las acciones de la PNC, es prevenir que mueran pilotos, ayudantes y usuarios a consecuencia de ataques armados causados por criminales.

De acuerdo a las autoridades, en el cierre del año grupos criminales exigen a transportistas el pago del “Bono navideño”.

El último ataque armado en contra de un bus Golondrina fue el lunes reciente, en el kilómetro 230, ruta entre Quetzaltenango y Colomba. A consecuencia del incidente armado, fue trasladado a un centro asistencial el ayudante, Elder Alexis Cifuentes, de 21 años.

