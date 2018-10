Incendio en vivienda de la zona 6 de Quetzaltenango deja pérdidas por unos Q4 mil

Por Erick Colop |

Este jueves, al mediodía, se registró un incendio en una vivienda ubicada en el callejón 1 0-57, zona 6 de Quetzaltenango.

Liria Poz, de Bomberos Voluntarios, informó que fueron alertados para sofocar las llamas en la cocina del inmueble.

Poz indicó que, de acuerdo a la versión de la propietaria María Tohom, las pérdidas se estiman en unos Q4 mil.

Se conoce que la propietaria de la vivienda tiene un negocio de venta de alimentos en la terminal Minerva y que las pérdidas fueron porque se quemaron dos tareas de leña y las láminas del inmueble.

