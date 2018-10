Incautan marihuana y dinero en Panajachel

Por Fredy de León |

Este viernes, elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Ministerio Público (MP) capturaron a dos personas durante un operativo en Panajachel, Sololá.

El inmueble allanado está ubicado en el barrio Jucanya, Panajachel, donde localizaron diez bolsas de nailon que contenían hierba seca, posiblemente marihuana.

Las fuerzas de seguridad informaron que también se localizaron Q1 mil 260 en efectivo y billetes de monedas extranjeras.

Los capturados son Luis Antonio Cululen López, de 40 años, originario de Siquinalá, Escuintla, y Mercedes Izabel Xingo Vicente de Cululen, 36, originaria de Panajachel.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.