Incautan 570 kilos de cocaína en Escuintla

Por Redacción Sucesos |

Agentes de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica (SGAIA) de la Policía Nacional Civil (PNC) en coordinación con el Ministerio Público (MP) y fuerzas navales incautan en Puerto San José, Escuintla, 570 kilos de cocaína, valorados en Q58 millones 562 mil 797.50.

La droga, de acuerdo al informe policial, fue descubierta escondida en un doble fondo de una lancha blanca marca Boat Master.

Los agentes desarrollaron una prueba de campo y determinaron que el contenido de los paquetes era cocaína. El cargamento fue trasladado a las bodegas de la SGAIA, en la capital.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.