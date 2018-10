Inauguran edición 18 de Expomueble Expoforestal

Por Oswaldo Cop |

El miércoles por la noche fue inaugurada la edición 18 de Expomueble Expoforestal, la cual se desarrolla en el Centro Intercultural, zona 3 de Quetzaltenango.

El evento reúne a productores de madera del departamento y de la región. Organizadores indican que esperan que asistan más de 7 mil personas, quienes encontrarán exposiciones de muebles, industria, maquinaria, forestal y bazares, los cuales generan oportunidades de negocios.

Organizadores mencionaron que buscarán, para los próximos años, atraer a más participantes para que el evento sea el más importante en la región.

