Inauguración de Interplaza marca una nueva historia en el occidente de Guatemala

Por Carlos González |

Interplaza Xela, el centro comercial desarrollado por la Corporación Metroproyectos, abre sus puertas y promete cautivar a todos los quetzaltecos desde su primera visita.

El centro comercial se ubica sobre el kilómetro 205, ruta que conducia de Quetzaltenango hacia San Marcos, específicamente en La Esperanza.

El complejo comercial, que contribuye con el desarrollo económico del occidente de Guatemala, es parte de un distrito de uso mixto, explicó el director adjunto de Metroproyectos, Jean François DuBois.

“La creación de este proyecto marca un antes y un después en la ejecución de centros comerciales en el país. Interplaza viene a cambiar paradigmas y con ellos la dinámica social de toda una región”, explicó François DuBois.

El centro comercial cuenta con un amplio parqueo gratuito, entretenimiento familiar, áreas infantiles, actividades culturales y especiales todos los fines de semana, que prometen cautivar a todos sus visitantes.

Impacto económico

El centro comercial se estima que aportará un crecimiento económico de 3.4 por ciento por año para las áreas de San Mateo y La Esperanza.

La construcción ha generado más de 2 mil fuentes de empleo de manera indirecta y 1 mil directa, aportando nuevas oportunidades de crecimiento profesional y favoreciendo al desarrollo económico del departamento de Quetzaltenango.

Interplaza Xela tiene 94 mil 600 metros cuadrados de construcción, destacando detalles vanguardistas, modernas salas de cine (Cinépolis), Supermercado La Torre, una amplia variedad de restaurantes como 100 Montaditos, Restaurante Lai Lai, Restaurante Don Carlos e importantes marcas de moda como Pierre Cardin, I Am, Arrow, Calzado La Torre y Zapato Loco. La tecnología se hace presente con I Shop y Click, entre otras.

El centro comercial cuenta con una plaza financiera para la conveniencia de los invitados. Su área de juegos infantiles hace un homenaje al Ferrocarril de Los Altos. Las plazas son acogedoras, con chimeneas y detalles diferentes, que permitirán un ameno paseo familiar.

El centro comercial cuenta alta tecnología, pues tendrá una pantalla gigante en el área de food court, única en el departamento, así como un sistema de sonido ambiente de primera gama.

François DuBois, director general de Metroproyectos, en su alocución frente a los empresarios e invitados especiales asistentes, indicó que es una noche emotiva (miércoles reciente) inaugurar un proyecto como Interplaza Xela.

Medioambiente

Interplaza Xela cuenta con un sistema de reutilización de agua, energía a través de páneles solares, amplias áreas verdes y estacionamiento para bicicletas.

Es el primer centro comercial en el país que utiliza el pinabete o Abies guatemalensis en sus jardines para incentivar su preservación. Este árbol se encuentra en peligro de extinción y es autóctono de la zona occidente del país. Todos los árboles están certificados por el Instituto Nacional de Bosques (Inab) y el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap).

El centro comercial Interplaza Xela estará abierto al público, a partir del 19 de octubre, de 10 a 20 horas, todos los días.

