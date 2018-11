Informe forense: Guardia de seguridad fue asesinado de dos balazos

Por Oswaldo Cop |

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) confirmó que el guardia de seguridad, Urbano de Jesús Escobar, murió a consecuencia de dos heridas de bala en el cuello y cráneo. El asesinato fue el lunes reciente, en la diagonal 3, zona 8 de Quetzaltenango.

El cadáver ya fue reclamado por familiares, quienes lo trasladaron a Colomba Costa Cuca, Quetzaltenango, donde será inhumado.

Los familiares solicitaron a la Policía Nacional Civil (PNC) y al Ministerio Público (MP) que esclarezca el hecho, porque Escobar recién salía de su jornada de labores.

Hasta el momento las autoridades no tienen una hipótesis de qué originó el ataque armado y solo saben que los responsables fueron dos sicarios quienes iban en motocicleta.

