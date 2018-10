Inab iniciará campaña para evitar comercialización ilegal de pinabete

Por Oswaldo Cop |

El próximo 26 de este mes, el Instituto Nacional de Bosques (Inab) iniciará la campaña para evitar la comercialización de productos hechos con ramillas de pinabete que no estén autorizados.

Las autoridades de Inab indicaron que para el Día de Todos Los Santos (1 de noviembre) se acostumba adornar las tumbas con coronas hechas de pinabete, pero recomiendan a las personas que compren los productos que tengan marchamo avalado por la institución.

Aunque para el 1 de noviembre la demanda del pinabete es menor, el Inab indicó que buscan prevenir el comercio ilegal de la especie antes que inicie la época navideña.

De acuerdo a la institución, el objetivo de la campaña es crear conciencia en la población sobre la importancia de la cultura de protección del pinabete.

