Identifican víctimas de tiroteo en sinagoga de Pittsburgh

Autoridades de Pittsburgh dieron un nuevo reporte el domingo sobre la investigación del mortal tiroteo en una sinagoga local el sábado.

El presunto pistolero Robert Bowers, de 46 años, irrumpió en la Sinagoga de la congregación Tree of Life (Árbol de la Vida), en el vecindario de Squirrel Hill en Pittsburgh, y gritando “Todos los judíos deben morir”, mató a 11 antes de ser herido y detenido.

La lista de los asesinados, gente de entre 54 a 97 años, muestra que muchos eran hombres y mujeres de entre 70 y 80 años .

La gente comenzó a llamar al número de emergencias 911 desde la sinagoga poco antes de las 10 de la mañana, reportando que “estaban siendo atacados”, de acuerdo con documentos presentados en corte. Bowers, de 46 años, disparó en la mano a uno de los dos primeros policías que respondió, y el otro resultó herido por “metralla y fragmentos de vidrio”.

Un equipo de respuesta táctica encontró a Bowers en el tercer piso, donde hirió a dos policías varias veces, dijo el documento. Uno de los agentes estaba herido de gravedad; el documento no habla sobre la condición del otro policía.

Un hombre y una mujer que estaban en la sinagoga y fueron heridos por Bowers se encontraban en condición estable dijo el documento.

Las víctimas, así como un buen número de los fieles en el templo asistían a un “bris”, una ceremonia que marca el comienzo de la jornada de un bebé en la fe judía. Otros se habían reunido en este tradicional día santo, el sábado, para adorar, estudiar y orar.

El domingo, el médico forense del condado Allegheny de Pensilvania, Carl Williams leyó los nombres de las víctimas. “Las familias están conmocionadas y afligidas, por favor sean respetuosas de sus necesidades, su tiempo y su espacio mientras lidian con esta tragedia”, dijo.

Los muertos son Daniel Stein, 71, Joyce Fienberg, 75, Richard Gottfried, 65, Rose Malinger, 97, Jerry Rabinowitz, 66, los hermanos Cecil Rosenthal, 59 y David Rosenthal, 54, los esposos Bernice Simon, 84 y Sylvan Simon, 86, Melvin Wax, 88 e Irving Younger, 69.

Stein, de 71 años, era miembro de la Congregación New Light (Nueva Luz), una congregación judía conservadora que era una de las tres que compartían espacio en la sinagoga. Como nuevo abuelo, él asistía a los servicios todos los sábados y era un partidario activo de la comunidad, según TribLive.

Fienberg era la esposa del difunto Stephen E. Fienberg, profesor de estadística y ciencias sociales en la Universidad Carnegie Mellon, quien murió en 2016. Según el obituario de su esposo, tuvieron dos hijos, Anthony Fienberg de París, y Howard Fienberg de Vienna, Virginia, y varios nietos.

Además de los 11 muertos, seis personas resultaron heridas.

El Centro Médico de la Universidad de Pittsburgh, reportó que los heridos son una mujer de 61 años, un hombre de 55 años, un oficial de policía de 27 años y un oficial SWAT de 40 años. Otro oficial de policía fue atendido y dado de alta.

Paul Leger, de 70 años, recibió heridas de bala en el torso y fue operado en el hospital presbiteriano UPMC el sábado, según el Pittsburgh Post-Gazette.

Leger era una enfermera jubilada y capellán del Centro Médico de la Universidad de Pittsburgh desde 2016.

Leger tenía programado dirigir un servicio la mañana del sábado en la sinagoga, donde era miembro de la congregación de Dor Hadash, una progresiva comunidad judía reconstruccionista, según el Tribune-Review.

Miembros de la familia, amigos y miembros de la sinagoga comenzaron a reemplazar sus fotos de perfil de Facebook con un gráfico de Stronger Than Hate, una versión adaptada del logo del equipo de fútbol de los Pittsburgh Steelers (Acereros de Pittsburgh) en el que la estrella más alta de las tres de cuatro puntas es reemplazada por la Estrella de David, de seis puntas.

El alcalde de Pittsburgh, Bill Peduto, apeló en la conferencia de prensa del domingo tanto a que se quite las armas de fuego a los potenciales autores de crímenes de odio. “Nuestro enfoque debería ser más bien: cómo quitar las armas de fuego, que son el denominador común de todos los tiroteos en Estados Unidos, de las manos de aquellos que quieren expresar su odio racista con los asesinatos”, señaló, cuando le preguntaron sobre la sugerencia del presidente Donald Trump de que se aumente la seguridad armada en los templos.

El mandatario, cuya hija Ivanka y su yerno Jared Kushner son judíos y asesores presidenciales, ordenó que todas las banderas se desplegaran a media asta hasta el 31 de octubre como una señal de “respeto solemne” por las víctimas y pronto viajará a Pittsburgh, donde el sábado por la noche cientos de personas participaron en una vigilia y se planifica otra para el domingo.

Con información de La Voz de América

