Identifican a víctima mortal de accidente en San Juan Ostuncalco

Por Oswaldo Cop |

Autoridades identifican a la persona que murió en accidente de tránsito en el kilómetro 212, San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango.

La víctima mortal es Gloria Lucas Romero, de 49 años, originaria de la aldea Buena Vista, San Juan Ostuncalco.

Este martes, un picop cayó a una hondonada, y de acuerdo a información de las autoridades, el conductor iba a excesiva velocidad, situación que provocó que chocara con un camión y luego cayera al barranco.

Bomberos Voluntarios trasladaron a seis personas, entre ellas a dos niños, a la Emergencia del Hospital Regional de Occidente (HRO).

