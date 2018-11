Identifican a guardia de seguridad asesinado en la zona 8 de Xela

Por Oswaldo Cop |

De manera preliminar, se conoce que la víctima mortal del ataque armado es el guardia de seguridad Urbano de Jesús Escobar, originario de El Pensamiento, Colomba Costa Cuca, Quetzaltenango.

El ataque armado se registró este lunes sobre la diagonal 3, entre las colonias La Democracia y El Bombero, en la zona 8 de Xela.

Se conoce que los asesinos iban en una motocicleta y le acertaron una herida de bala en el cuello a Escobar.

Sergio Paz, de Bomberos Voluntarios de la Quinta Compañía, informó que la herida en el cuello le causó la muerte de manera instantánea al guardia.

En estos momentos la diagonal 3 está cerrada, debido a que trabajan investigadores del Ministerio Público (MP) y de la Policía Nacional Civil (PNC).

