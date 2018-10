Hoy comienza taller de teatro en Xela

Por Shirlie Rodríguez |

Este jueves iniciará en el Centro Cultural Augusto Monterroso un taller sobre artes escénicas, el cual es dirigido a mayores de 15 años y tiene como objetivo principal que las personas tengan a su alcance lecciones básicas de teatro.

José Lainfiesta, quien es voluntario y tiene a cargo el taller, menciona que con estas actividades buscan experimentar con el cuerpo, la mente y las emociones.

El taller tendrá una duración de cuatro meses, los lunes y jueves habrán dos grupos, uno de 9.30 a 12 horas, y el segundo de 14.30 a 17.

El taller es gratuito y las personas interesadas en participar pueden acercarse a la sede del Centro Cultural Augusto Monterroso o llamar al 42141096.

